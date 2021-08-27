У Венедиктовой рассказали, когда Путина можно будет привлечь к ответственности

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин может предстать перед судом после того, как перестанет быть главой российского государства. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал на пресс-конференции начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Рудь, пишет "Укринформ".
Владимир Путин Фото из открытых источников
Юрий Рудь отметил, Украина уважает и придерживается норм международного права, согласно которым первые лица государств не могут предстать перед судом, потому как имеют определенный иммунитет. Рудь отметил, несмотря на то, что у Путина сегодня есть определенный иммунитет, украинские правоохранители не теряют времени зря и работают каждый день, собирая доказательства преступлений лиц, которые развязали войну против суверенного государства Украина. При первой же возможности эти доказательства будут представлены, после чего обвинение будет озвучено.
В Офисе Генпрокурора уверены, что обязательно придет то время, когда первые лица РФ будет привлечены к уголовной ответственности. За развязывание войны против Украины российская верхушка должна оказаться на скамье подсудимых.
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