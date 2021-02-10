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Офис генпрокурора попросит у Канады аудиозаписи по делу авиакатастрофы МАУ

Это будет уже четвертый запрос канадской стороне

сегодня, 17:55
Автор:

Елизавета Черных

Офис генерального прокурора подготовил запрос в Канаду о предоставлении правовой помощи касаемо аудиозаписи, на которой может быть информация о вероятном умышленном мотиве Ирана сбить Boeing 737 компании МАУ под Тегераном. Данную информацию обнародовала пресс-служба Офиса генпрокурора. 

Офис генпрокурора попросит у Канады аудиозаписи по делу авиакатастрофы МАУ

Авиакатастрофа МАУ - фото из открытых источников

По словам заместителя Ирины Венедиктовой Гундюза Мамедова, это будет уже четвертый запрос от украинской стороны Канаде: 

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", — заявил Мамедов. 

Напомним, что разведка Канады имеет секретные аудиозаписи разговора министра иностранных дел Ирана по поводу авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном. Эта информация подтверждена представителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Известно, что в разговоре принимает участие мужчина, которого идентифицируют как министра иностранных дел Ирана. Он обсуждает вероятность того, что самолет МАУ под иранской столицей могли сбить нарочно. При этом якобы чиновник заявляет, что полная информация по поводу авиакатастрофы скорее всего никогда не раскроется, поскольку это противоречит национальным интересам Ирана. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра.  На борту находились  граждане семи стран – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. 




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=288898
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