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У украинцев нет перебоев со светом уже две недели: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации

Лимиты потребления электроэнергии в области сегодня не доводились

сегодня, 13:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В настоящее время потребление электроэнергии в Украине несколько снижено, дефицит мощности отсутствует уже две недели. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram. 

У украинцев нет перебоев со светом уже две недели: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников


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"Потребление несколько снижено, в пределах характерного для выходного дня зимы. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует две недели подряд и пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергосистеме Украины сейчас работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

"Из-за повреждения сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы. Также возможны отключения из-за повреждения сетей в связи с ухудшением погодных условий", — продолжают в пресс-службе.

Лимиты потребления до областей не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования, которое осталось в работе, применяются графики почасовых отключений.

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Источник: https://t.me/Ukrenergo/1946
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