У украинцев нет перебоев со светом уже две недели: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации

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Кравцев Сергей
В настоящее время потребление электроэнергии в Украине несколько снижено, дефицит мощности отсутствует уже две недели. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
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Отмечается, что в энергосистеме Украины сейчас работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.
Лимиты потребления до областей не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования, которое осталось в работе, применяются графики почасовых отключений.
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