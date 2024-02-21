У украинцев изменилось психологическое состояние с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 психологическое состояние украинцев улучшилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты опроса социологической службой Центра Разумкова.



У украинцев изменилось психологическое состояние. Фото из открытых источников

Предлагаемая для опроса шкала от Центра Разумкова состояла из 10 пунктов, где 0 означает максимальный уровень покоя и уверенности, тогда как 10 – максимальный уровень паники, страха и неуверенности.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, в начале полномасштабного вторжения России украинцы оценили свое психологическое состояние на 7 баллов, при том что 49% опрошенных указали оценку между 8 и 10 баллами, что соответствует высокому уровню паники и страха.

Новое исследование, проведенное в январе 2024 года, показало изменение психологического состояния украинцев. Респонденты оценили его в 5,9 балла. А количество украинцев, указывавших оценку между 8 и 10 баллами, уменьшилось до 25%.

Несмотря на снижение уровня паники и страха среди украинцев почти за два года полномасштабной войны, этот показатель оказался хуже, чем был в первую годовщину вторжения России. В феврале-марте 2023 года украинцы оценили свое психологическое состояние в 5,1 балла.

Также опрос показал, что у украинцев снизился уровень удовлетворенности жизнью. До начала вторжения России он постоянно увеличивался и в 2022 году составил 5,2 балла, однако после двух лет полномасштабной войны снизился до 4,7 балла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что результаты исследования показали, при каких минимальных условиях Украина может начать вести мирные переговоры с Россией.

Также "Комментарии" писали об опросе о том, как украинцы относятся к избеганию мобилизации за уплату средств в бюджет.