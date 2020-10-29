У Шмыгаля прокомментировали разговоры о возможном заболевании премьера COVID-19

Язык
BTC/USD
13450.22
ETH/USD
391.15
LTC/USD
55.56
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Пресс-секретарь премьер-министра Украины Ольга Куришко опровергла информацию о COVID-19 у Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает "Страна".
Позже в официальном телеграм-канале Шмыгаля появилась публикация, что сегодня он встретился лично с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эриков де Загоном, где чиновники обсуждали перспективы развития инфраструктуры в Украине.
Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине было зафиксировано 7 342 новых случая заражения.
Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше.
Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости