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У Шмыгаля прокомментировали разговоры о возможном заболевании премьера COVID-19

Пресс-служба опровергла слухи о COVID-19 у премьер-министра Украины

сегодня, 15:27
Автор:

Владимир Лавский

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Ольга Куришко опровергла информацию о COVID-19 у Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает "Страна". 

У Шмыгаля прокомментировали разговоры о возможном заболевании премьера COVID-19

"Денис Шмыгаль абсолютно здоров и работает. Не знаю, откуда появилась информацию о заражении вирусом. От участия в экономическом форуме Building&Construction Forum премьер отказался еще 20 октября, не переживайте", — идет речь в заявлении Куришко.

Позже в официальном телеграм-канале Шмыгаля появилась публикация, что сегодня он встретился лично с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эриков де Загоном, где чиновники обсуждали перспективы развития инфраструктуры в Украине.


Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине было зафиксировано 7 342 новых случая заражения. 

Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше. 

Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.


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