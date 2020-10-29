Источник: у премьер-министра Украины - COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заразился COVID-19. Об этом сообщает "Обозреватель".

Об этом сообщили организаторы форума Building&Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором премьер должен был выступать 29 октября.

"Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом. На данный момент официальных комментариев этой информации нет", – говорится в сообщении.

На данный момент никаких официальных заявлений от руководства страны не было. Все аккаунты премьера также молчат.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине было зафиксировано 7 342 новых случая заражения.

Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше.

Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.

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