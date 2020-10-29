Источник: у премьер-министра Украины - COVID-19

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Владимир Лавский
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заразился COVID-19. Об этом сообщает "Обозреватель".
Об этом сообщили организаторы форума Building&Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором премьер должен был выступать 29 октября.
На данный момент никаких официальных заявлений от руководства страны не было. Все аккаунты премьера также молчат.
Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине было зафиксировано 7 342 новых случая заражения.
Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше.
Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.
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