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Источник: у премьер-министра Украины - COVID-19

У Дениса Шмыгаля - COVID-19

сегодня, 14:29
Автор:

Владимир Лавский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заразился COVID-19. Об этом сообщает "Обозреватель".

Источник: у премьер-министра Украины - COVID-19

Об этом сообщили организаторы форума Building&Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton, на котором премьер должен был выступать 29 октября. 

"Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом. На данный момент официальных комментариев этой информации нет", – говорится в сообщении.

 На данный момент никаких официальных заявлений от руководства страны не было. Все аккаунты премьера также молчат.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине было зафиксировано 7 342 новых случая заражения. 

Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше. 

Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.


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