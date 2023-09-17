У россиян осталась только одна возможность попасть в Европу на автомобилях

С 17 сентября начинает действовать решение Польши о запрете въезда на территорию страны автомобилей с российскими номерами. Таким образом нет ни одной страны ЕС, граничащей с Россией и позволяющей россиянам въезжать на личных автомобилях. Единственный способ попасть в Шенгенскую зону на автомобиле из России – это из Норвегии.



Россияне не могут попасть в ЕС на своих автомобилях. Фото из открытых источников

В сентябре россиянам въезд на автомобилях с российскими номерами запретили Литва, Латвия и Эстония (исключение для автобусов). Затем к ним присоединилась Финляндия, а теперь и Польша.

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подчеркнул, что запрет касается как россиян, так и жителей других стран, передвигающихся на автомобилях с российскими номерами. Запрет также касается коммерческого транспорта.

Таким образом, россияне на собственных автомобилях могут попасть в Шенгенскую зону через единый пропускной пункт на границе между Норвегией и Россией в населенном пункте Стурскуг. Однако Норвегия не является членом ЕС, поэтому гражданам РФ практически заблокирован въезд на своих автомобилях в Евросоюз.

Кроме того, Финляндия уже объявила, что будет внимательно следить за возможными попытками россиян пересечь норвежско-финскую границу. Власти Норвегии еще не решили, присоединится ли страна к ограничениям. В настоящее время правительство скандинавской страны обсуждает этот вопрос.

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