У России возникли проблемы с оплатой от основного покупателя нефти

У России появились сложности с получением оплаты за поставки нефти в Индию в эмиратских дирхамах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на источники.

Поставки нефти в Индию. Фото: из открытых источников

Поставки российской нефти сорта "Sokol" в адрес Indian Oil Corp (IOC.NS) задерживаются из-за проблем с оплатой, что заставляет крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.

IOC является единственным государственным нефтеперерабатывающим заводом, который имеет ежегодное соглашение на покупку различных российских сортов нефти, включая "Sokol" российской нефтяной компании "Роснефть".

По словам источников, нефть "Sokol" поставляет на МОК ООО "Сахалин-1", входящее в состав "Роснефти".

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании рассчитываются с Россией в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов после того, как правительство посоветовало им отказаться от использования китайского юаня, хотя частные нефтеперерабатывающие компании все еще платят в юанях из-за отсутствия альтернативы.

Платежи МОК за нефть с месторождения "Sokol" были затруднены из-за того, что ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке в ОАЭ, чтобы принимать платежи в дирхамах.

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