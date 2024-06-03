У РФ и Китая возникли разногласия: что требует Пекин от Москвы

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Кравцев Сергей
Переговоры между Россией и Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" фактически зашли в тупик. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".
Китай и Россия. Фото: из открытых источников
Издание, ссылаясь на трех информированных источников, отмечает, что Китай хочет покупать газ по внутрироссийским ценам или близким к ним, а также готов забронировать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа.
Проект Сила Сибири-2 крайне важен для Кремля, который рассчитывает компенсировать с его помощью хотя бы часть потерь, причиненных в связи с выходом Газпрома из европейского рынка.
Согласиться на китайские условия Россия пока не может, и именно поэтому, по словам источников FT, главы правления Газпрома Алексея Миллера не было в составе российской делегации во время государственного визита Владимира Путина в Китай.
По словам директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева, ситуация вокруг Силы Сибири-2 подчеркивает, что Китай стал старшим партнером в отношениях с Россией.
Он прогнозирует, что России, в конце концов, придется принять условия Китая. "В конце концов, у россиян нет другого варианта, куда продавать этот газ", – пояснил он.
Китай и так платит России меньше, чем другим поставщикам – Мьянме или Узбекистану.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин провел встречу со своим китайским коллегой Дун Джунем. Американский чиновник заверил, что несмотря на войну в Европе, Вашингтон не отказывается от своих партнеров в Азии. Об этом пишет издание "Reuters", цитируя заявление главы Пентагона.
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