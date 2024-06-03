У РФ и Китая возникли разногласия: что требует Пекин от Москвы

Переговоры между Россией и Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" фактически зашли в тупик. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на трех информированных источников, отмечает, что Китай хочет покупать газ по внутрироссийским ценам или близким к ним, а также готов забронировать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа.

Проект Сила Сибири-2 крайне важен для Кремля, который рассчитывает компенсировать с его помощью хотя бы часть потерь, причиненных в связи с выходом Газпрома из европейского рынка.

Согласиться на китайские условия Россия пока не может, и именно поэтому, по словам источников FT, главы правления Газпрома Алексея Миллера не было в составе российской делегации во время государственного визита Владимира Путина в Китай.

По словам директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева, ситуация вокруг Силы Сибири-2 подчеркивает, что Китай стал старшим партнером в отношениях с Россией.

"Китаю мог бы понадобиться российский газ со стратегической точки зрения как надежный источник поставок, не завязанный на морских маршрутах, которые могут пострадать в случае морского конфликта вокруг Тайваня или Южнокитайского моря. Но чтобы это было выгодно, Китаю нужны очень низкие цены и гибкие условия ", – сказал Габуев.

Он прогнозирует, что России, в конце концов, придется принять условия Китая. "В конце концов, у россиян нет другого варианта, куда продавать этот газ", – пояснил он.

Китай и так платит России меньше, чем другим поставщикам – Мьянме или Узбекистану.

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