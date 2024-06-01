Переговоры США и Китая: СМИ узнали детали

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу со своим китайским коллегой Дун Джунем. Американский чиновник заверил, что несмотря на войну в Европе, Вашингтон не отказывается от своих партнеров в Азии. Как передает портал "Комментарии", пишет издание Reuters, цитируя заявление главы Пентагона.

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Несмотря на эти исторические столкновения в Европе и на Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанский регион остается нашим приоритетным театром военных действий. Позвольте мне четко заявить: США могут быть в безопасности только в том случае, если в безопасности будет Азия. Именно поэтому США уже давно сохраняют свое присутствие в этом регионе", — заявил Остин.

Глава Минобороны США подчеркнул важность альянсов в регионе.

"И мирное разрешение споров путем диалога, а не принуждения или конфликта. И уж точно не путем так называемого наказания", — упрекнул он Китай.

В ответ китайский генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн заявил, что индо-тихоокеанская стратегия США направлена на то, чтобы "внести раскол, спровоцировать конфронтацию и подорвать стабильность".

"Она служит лишь эгоистичным геополитическим интересам США и противоречит историческим тенденциям и общим стремлениям стран региона к миру, развитию и беспроигрышному сотрудничеству", — сказал заместитель начальника Объединенного штаба Центральной военной комиссии Китая Цзин.

Дун предупредил Остина, что США не должны вмешиваться в дела Китая с Тайванем, сообщил представитель министерства обороны У Цянь.

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