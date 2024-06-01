Переговоры США и Китая: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу со своим китайским коллегой Дун Джунем. Американский чиновник заверил, что несмотря на войну в Европе, Вашингтон не отказывается от своих партнеров в Азии. Как передает портал "Комментарии", пишет издание Reuters, цитируя заявление главы Пентагона.
США и Китай. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны США подчеркнул важность альянсов в регионе.
В ответ китайский генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн заявил, что индо-тихоокеанская стратегия США направлена на то, чтобы "внести раскол, спровоцировать конфронтацию и подорвать стабильность".
Дун предупредил Остина, что США не должны вмешиваться в дела Китая с Тайванем, сообщил представитель министерства обороны У Цянь.
Читайте также на портале "Комментарии" — после того как Индия подтвердила свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, Китай, до сих пор этого не сделавший, оказался в непростой ситуации. Усидеть на "двух стульях" теперь вряд ли получится. Это происходит на фоне обострения санкционной войны между КНР и Западом. Так, Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню. Он также обвиняет США в "затягивании войны в Украине" поставками нам вооружений. В свою очередь, Штаты намерены наказать Китай за помощь России в ее войне против Украины. При этом США, в отличие от Великобритании, не обвиняют КНР в прямых поставках оружия в РФ. Что происходит в данный момент между Китаем и Западом? Чего ожидать от Пекина в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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