У Путина снова пугают ядерным оружием: какая вероятность его применения – зачем звучат такие угрозы

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в опубликованном в четверг, 12 мая, интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News не исключил применения Россией ядерного оружия. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорят подобные заявления.

Ядерный взрыв. Фото: из открытых источников

Поражения российской армии в Украине и грядущее расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции больно ударили по имперским амбициям Путина

По мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, россияне уже осознали, что у них – серьезные проблемы.

"Они исчерпали себя в угрозах, в том числе, касательно применения ядерного оружия. Было время, когда Путин загонял лидеров стран НАТО такими страшилками в угол – и позволял себе делать всё, что заблагорассудится. Но полномасштабная война против Украины, стойкость нашей страны, нашей армии, заставили лидеров государств (прежде всего НАТО, наших союзников) переосмыслить линию поведения по отношению к России. На Западе поняли, что умиротворение агрессора, попытки любыми путями не допустить эскалацию – не сработали, что Путин понимает только силу. И отвечать ему надо адекватно. В том числе на ядерные угрозы", – поясняет Игорь Романенко.

Именно поэтому, продолжает он, мы уже видели соответствующие предупреждения в адрес России на страницах западных СМИ, из уст лидеров ядерных государств (тех же США, Великобритании). Подчеркивалось, что ответ будет самым решительным. И что у них есть силы и возможности не дать российскому руководству совершить роковые шаги в смысле нанесения ядерных ударов.

"На что Путин сперва отреагировал в стиле – мы за мир, глобальная безопасность важна и для РФ. Но, похоже, поражения российской армии в Украине и грядущее расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции больно ударили по его имперским амбициям. И он вновь через своих сподвижников пытается запугивать мир ядерной войной. Но время запугиваний уже прошло. Они уже не действуют на руководство ведущих держав мира, особенно ядерных, – уверен генерал. – И абсолютно верно делает наш президент, который подчеркивает, что со стороны РФ вполне возможно применение оружия массового уничтожения, включая ядерное. А потому миру надо сплачиваться перед этой общей угрозой. И сосредотачиваться на ее упреждении".

При этом в РФ должны понимать, что воевать ей в итоге придется уже не только с Украиной, но и со всеми странами НАТО, акцентирует Игорь Романенко. А это будет уже угроза существования России как государства и россиян как нации.

"Так что все новые угрозы – словесная эквилибристика, – считает генерал. – И ответ на подобное поведение может быть лишь один – продолжение борьбы с агрессором до уничтожения путинского режима и всех имперских планов РФ".

Вероятность применения такого оружия есть, но она чрезвычайно низкая



Политолог, конфликтолог Богдан Петренко подчеркивает, что применение ядерных ударов в случае понимания Россией своих поражений вполне возможно, если бы всё зависело исключительно от воли Путина.

"Он утратил чувство меры, перешел все границы, все "красные линии". И ему уже плевать на мировую реакцию, – поясняет эксперт. – Однако следует понимать, что в случае осознания поражения россиянами, в самой РФ начнутся внутренние процессы. Особенно они будут ощутимы среди элиты, понимающей, что она больше всего пострадает как от ядерных ударов, так и от того, что власть может просто развалиться".

Поэтому, продолжает Богдан Петренко, росэлиты будут делать всё, чтобы не допустить применения ядерного оружия. Тем более, акцентирует он, что сами ядерные удары могут привести к усилению центробежных позиций в российском обществе. Россияне поймут, что если оружие применяется, то сама Россия, во-первых – слаба; во-вторых – действительно уничтожает мирное население, да еще и подставляет под удар себя.

"Поэтому вероятность применения такого оружия есть, но она чрезвычайно низкая", – резюмирует политолог.

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