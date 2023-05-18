У Путина неизлечимая болезнь, - экстрасенс

В этом уверен экстрасенс Дмитрий Дульский, пишут "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".



Дмитрий Дульский. Фото из открытых источников

По словам мага, карты Таро указывают на то, что у Путина тяжелая болезнь, не исключение, что это – онкология. И хотя многие магы убеждены, что российского президента несколько лет нет в живых, — Дульский отрицает эту версию. Он говорит, что Путин уже давно мог умереть, однако ему продлевают жизнь оккультные практики, которые тот часто использует.

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В то же время, продолжил экстрасенс, сейчас кремлевскому диктатору "не сладко", он находится где-то в медучреждении в полной изоляции от окружающих. А вместо него на публике действительно появляются двойники.

"Да, Путин болеет и болеет серьезно. Но эти люди — это действительно двойники. Не в плане того, что Путина похоронили и вместо него выставили каких-то актеров. Он где-то находится: в кремлевской больнице или у себя в каких-то загородных апартаментах. Прямо на публике мы видим совершенно другого человека. Конечно, эти поездки и в Крым, и чуть ли не на линию фронта, — понятно всем и очевидно, что Путин туда... Он настолько себя любит, что он туда просто не поедет.", — сказал Дульский.

Также, по словам мага, Украине выгоднее, чтобы Путин еще пожил, ведь на него легче повлиять, чем на младшего наставника, который придет вместо него.

"В настоящий момент для нас он даже более выгоден, чем если бы он сейчас умер. Потому что он уже подобрал приемника из силовых структур. Этот человек будет младше его. А уж если она попытается навести порядок в российской армии, мы сможем справиться с Путиным. Но не надо забывать, что московитов в плане населения в четыре раза больше нас. Поэтому нам нужно приложить усилия, чтобы россиян отогнать на их территории. Замена Путина ни на что не влияет", – добавил экстрасенс.

А вот насчет Победы – она точно будет за Украиной, отмечает Дульский.

"Честно говоря, карты показывали, что у нас несколько столь сильных побед… Опять же, это лишь предварительный прогноз. Но следующий год – это однозначно будет точка с россиянами. Я вижу, что 2024 год будет мирным для нас", — подытожил он.

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