У Путина и Си состоялся важный разговор по Украине: детали

Российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином. Это произошло накануне возможной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Ключевых тем в ходе разговоры было две – США и Украина.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как сообщили государственные китайские СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 8 августа, провел телефонный разговор с Путиным.

Издание The Guardian пишет, что российский диктатор и китайский лидер обсудили ситуацию в Украине. По сообщению Reuters, Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Также он отметил, что Пекин приветствует продолжение контактов между Россией и США.

Стоит отметить, что перед этим Путин и Си Цзиньпин говорили 19 июня. Это произошло после саммита стран G7 в Канаде. Тогда якобы Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7 и ситуацию на Ближнем Востоке.

