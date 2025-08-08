Новая дата и страна, как место встречи: появились детали встречи Путина и Трампа

Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться быстрее, чем кто-либо ожидала, а именно уже в понедельник в Европе. Ранее же Путин говорил, что страной, где могут пройти переговоры могут стать ОАЭ. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовало издание "Fox News", со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, Рим рассматривается в качестве потенциального места встречи двух лидеров.

"Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Fox News, что встреча готовится уже в ближайший понедельник, и одним из возможных мест проведения является Рим", — пишет издание.

При этом если встреча состоится позже на следующей неделе, Рим всё ещё остается среди вариантов, хотя рассматриваются и другие страны в Европе и других регионах.

При этом, как указывает издание, встреча всё ещё может в конечном итоге сорваться. Причина этого позиция президента Украины Владимира Зеленского, который заявил Дональду Трампу, что он не готов на то, чтобы Украина добровольно отказалась от части своих территорий в рамках мирного соглашения с Россией.

