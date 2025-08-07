Действительно ли Трамп встретится с Путиным: какие две главные интриги

Уже на следующей неделе может пройти встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Подготовка к переговорам продолжается. Но место встречи уже определено. Путин намекнул, что это может быть ОАЭ. Ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а после этого провести трехстороннюю встречу с руководителем Украины Владимиром Зеленским. Какова вероятность того, что такая встреча состоится? Могу ли быть на встрече прорывные решения по войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Есть вопросы по формату и повестке дня встречи

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что вероятная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не фантастическая. Она действительно может произойти.

"Интрига сохраняется в том, какой будет повестка дня этой встречи. Будет ли она просто номинальной, где России удастся размыть повестку дня, например, предложив какую-то длинную дорожную карту на старте которой еще предстоит куча встреч и обсуждений? Потому что Россия не заинтересована в прекращении войны, а тот план, который опубликовали польские медиа, согласно их инсайдам, он плох для Украины, но неприемлем для России. Опять же, если говорить о том, что основой таких переговоров должно быть пакетное решение, то я не верю в это дважды. Или, возможно, такая встреча будет вокруг более широкого пакета вопросов, в котором российско-украинская война будет лишь одним из вопросов, чего также хочет достичь Россия. Конечно, если на все это пойдет Вашингтон", – отметил эксперт.

Он продолжает, США, скорее всего, такое размытие вопроса о войне в Украине во времени и пространстве за счет вопросов из других кейсов – не примут. Это для Соединенных Штатов неприемлемо.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что во встрече заинтересованы все стороны, поэтому она на самом деле не фантастическая, но подходы у сторон кардинально разные.

"Поэтому сейчас продолжаются горячие консультации по линии Россия-США, США-Украина, Украина-Европа, Европа-Соединенные Штаты. Интрига еще есть и в том, что неизвестен формат этой встречи – будет ли это встреча Трамп-Путин, Трамп-Зеленский, то есть две двусторонние встречи в параллели. Будет ли это встреча на троих, чего Россия всячески избегает. Поэтому сейчас у нас есть поле нескольких интриг, которые будут сохраняться", – подытожил Олег Саакян.

Путин уверен, что фронт вот-вот рухнет, он не готов прекращать войну

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что сейчас следует понимать простую истину – у главы Кремля путина нет стратегии завершения войны.

"Что делать с экономикой, которая уже переведена на "военные рельсы"? Что делать с теми, кто воюет против Украины сейчас и как их интегрировать в мирную жизнь без негативных последствий для общественной жизни и тому подобное… Проще говоря – завершить войну сейчас гораздо труднее, чем ее продолжать, пока достаточно средств для этого. А они есть", – отметил политолог.

Максим Яли отмечает, главное – путин уверен, что фронт вот-вот рухнет и его переговорные позиции значительно улучшатся уже через несколько месяцев, а потому он и дальше будет, условно говоря, "петлять", выдвигать новые условия, идти на тактические уступки, чтобы максимально тянуть время.

"И потому я не верю в то, что личная встреча Трампа с путиным может состояться уже на следующей неделе, как уже успел заявить сам Трамп и советник путина Ушаков. Для этого нет никаких предпосылок. Эта встреча состоится только тогда, когда условия прекращения войны будут устраивать более-менее обе стороны конфликта и будут реалистичны для реализации. А в этот момент этим и не пахнет", – отметил эксперт.

