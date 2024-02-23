У Путина -1: Пашинян озвучил решение по участию Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении заявил о заморозке членства Еревана в Организации договора о коллективной безопасности. Организация не выполняла своих функций по отношению к Армении, считает Никол Пашинян. Как передает портал "Комментарии", такое заявление премьер сделал в интервью телеканалу "France 24".

Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Никол Пашинян отметил, участие Армении в ОДКБ, в котором доминирует Москва, было "заморожено".

Премьер-министр Армении сообщил также, что так называемый договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении.

"Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Пашинян.

На вопрос о возможном закрытии российской военной базы на территории Армении Пашинян не дал конкретного ответа. Эта тема "не стоит на повестке дня", сказал он. Как сообщает агентство "РБК", 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ, развернута в Гюмри на севере Армении по межгосударственному договору Москвы и Еревана от 1995 года. Срок действия договора продлен до 2044 года.

Отметим, в феврале в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян допустил, что Армения "может переосмыслить" свое членство в ОДКБ. В 2023 году страна проигнорировала свое участие в двух учениях и в Минском саммите в ноябре. В Кремле выразили "сожаление" по этому поводу, а по мнению российского президента Владимира Путина, которое приводит "РБК", выход из ОДКБ "интересам Армении не отвечает".

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