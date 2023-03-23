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У Патрона появился помощник – новая знаменитость пес-сапер Алмаз (ФОТО)

Пес-сапер Алмаз ежедневно помогает разминировать Киевскую область

сегодня, 16:55
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Автор:

Кравцев Сергей

В ВСУ совместно несут службу кинолог Леонид Левченко вместе со своим четырехлапым помощником-сапером псом Алмазом. Пес и военный участвуют в разминировании Киевской области и иногда находят до 200 взрывоопасных предметов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Укринформ".

У Патрона появился помощник – новая знаменитость пес-сапер Алмаз (ФОТО)

Пес Алмаз. Фото: Укринформ

У собаки, как и у его напарника нет выходных, после того, как россияне пытались прорвать в столицу и некоторое время держали часть Киевской области в оккупации, работы по разминированию, ради безопасности украинцев, очень много.                                                                   


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"Пес-сапер Алмаз с кинологом Леонидом Левченко ежедневно, с апреля до наступления зимних холодов, разминируют Киевскую область. Бельгийская овчарка малину находит иногда до 200 мин", – говорится в сообщении.  

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил войной тем странам, которые попытаются арестовать российского президента Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС). В свою очередь, в США отметили, что любая европейская страна, ратифицировавшая Римский статут (устав МУС), имеет полное право арестовать Путина. О чем говорят эти российские и американские заявления? Как ситуация с ордером "для Путина" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – учения ВСУ на истребителях Mirage: в Минобороны Франции сняли интригу.

У Патрона появился помощник – новая знаменитость пес-сапер Алмаз (ФОТО) - фото 2

У Патрона появился помощник – новая знаменитость пес-сапер Алмаз (ФОТО) - фото 3




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Источник: https://t.me/ukrinform_news/94604?single
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