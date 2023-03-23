У Патрона появился помощник – новая знаменитость пес-сапер Алмаз (ФОТО)

В ВСУ совместно несут службу кинолог Леонид Левченко вместе со своим четырехлапым помощником-сапером псом Алмазом. Пес и военный участвуют в разминировании Киевской области и иногда находят до 200 взрывоопасных предметов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Укринформ".

Пес Алмаз. Фото: Укринформ

У собаки, как и у его напарника нет выходных, после того, как россияне пытались прорвать в столицу и некоторое время держали часть Киевской области в оккупации, работы по разминированию, ради безопасности украинцев, очень много.

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"Пес-сапер Алмаз с кинологом Леонидом Левченко ежедневно, с апреля до наступления зимних холодов, разминируют Киевскую область. Бельгийская овчарка малину находит иногда до 200 мин", – говорится в сообщении.

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