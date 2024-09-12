У Орбана впервые за долгие годы появился достойный конкурент: кто может стать новым премьером

Оппозиционная венгерская партия TISZA во главе с Петером Мадьяром, почти сравнялась в рейтинге с партией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес". При том, что ранее партия TISZA была далеко впереди в рейтингах и Орбан чувствовал себя довольно уверенно на посту премьера. Как передает портал "Комментарии", о росте популярности оппозиционной партии свидетельствует опрос независимой социологической компании Median, сообщает Infopost.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, который длился 3-10 сентября, за партию TISZA Петера Мадьяра готовы отдать свои голоса 39% венгерских избирателей, которые определились с выбором и готовы участвовать в выборах. За "Фидес" Виктора Орбана отдали бы голоса 43% венгерских избирателей этой же категории.

"Таким образом, разница в поддержке политических сил сейчас составляет лишь 4%, при этом заявленная погрешность этого исследования составляет 3,5%", – отмечает издание.

В то же время рейтинг TISZA рос не за счет уменьшения популярности "Фидес", а за счет падения рейтинга других оппозиционных партий – ни одна из них сейчас не смогла бы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.

Стоит напомнить, Петер Мадьяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной.

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Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли у Орбана настоящий план закончить войну в Украине.



