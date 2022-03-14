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У оккупантов еще минус 4 самолета, 3 вертолета и беспилотника, – Генштаб ВСУ

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели, заявили в Генеральном штабе ВСУ

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в информационной сводке Генерального штаб ВСУ на утро 14 марта.

У оккупантов еще минус 4 самолета, 3 вертолета и беспилотника, – Генштаб ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

В Генштабе отметили, что на 19-й день волевого противостояния с российскими захватчиками украинский народ продолжает держать оборону. Поэтому оккупационным войскам не удалось продвинуться в глубь Украины, выполнив поставленные Кремлем цели.

Кроме того, сообщается, что украинской армией нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре противника. Уничтожены полевые базы и склады, что делает проблематичным логистическое соединение между группировками войск РФ. Также это создает дополнительные сложности для удерживания временно оккупированных территорий.

Вчера ВСУ удалось поразить четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата. Что касается продвижения оккупационных войск, то враг сделал акцент на том, чтобы закрепиться на ранее захваченных территориях, не предпринимая решительных попыток, оккупировать новые населенные пункты. 

В Генштабе также отмечают, что морально-психологическое состояние оккупанта остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. С теми, кто отказывается выполнять преступные приказы в Белгороде РФ в военном лагере российское командование проводит работу.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=271993105113775&set=a.229159252730494
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