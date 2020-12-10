У народного депутата Украины умерла 19-летняя дочь

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" случилось большое горе. У него умерла 19-летняя дочь. Об этом политик написал лично на своей странице в Facebook.

Вадим Столар (фото из открытых источников)

"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами", – говорится в сообщении.

Украинский политик попросил всех отнестись с пониманием к горю в их семье и уважать их право на частную жизнь, в первую очередь это касается представителей СМИ. Вадим Столар написал, что хочет побыть со своей семьей, чтобы они наедине пережили этот трудный период.

Отметим, что у народного депутата осталось две дочери и сын: Джемма (2007 г. р), Ева (2009 г. р) и Давид (2012 г. р.).

Вадим Столар на парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он имеет крупный сельскохозяйственный проект, один из акционеров "Конверсбанка" (переименованного впоследствии в CityCommerceBank), совладелец киевского бизнес-центра 101 Tower.

Напомним, что во вторник, 9 декабря, из жизни ушла главный редактор украинского журнала "Натали" Ирина Трухачева. Причина ее смерти неизвестна. У женщины осталась маленькая дочь Маргарита.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у экс-министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили в результате медицинской ошибки умерла молодая жена. По его словам, во время операции по холецистэктомии были повреждены крупные сосуды печени. За жизнь пациентки боролись 10 часов, но спасти ее так и не удалось.

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