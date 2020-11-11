У экс-министра здравоохранения Украины в результате медицинской ошибки умерла молодая жена

У экс-министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили умерла жена. Об этом он сообщил сам через свой аккаунт в Facebook. Позже пост был удален. Затем появилась информация и от родных покойной. Анастасии Островской было всего 35 лет.

Бывший глава Минздрава рассказал, что женщина умерла в одной из частных клиник Киева в результате оперативного вмешательства. По словам Квиташвили, во время операции по холецистэктомии были повреждены крупные сосуды печени. За жизнь пациентки боролись 10 часов, но спасти ее так и не удалось.

Александр Квиташвили возглавлял Министерство Здравоохранения Украины на протяжение полутора лет – с декабря 2014-го по апрель 2016-го. Он стал одним из трех иностранных граждан, приглашённых в обновлённое правительство. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, Квиташвили провёл радикальные реформы в здравоохранении Грузии, поэтому он стал первым кандидатом на такой же пост в Украине. В апреле 2015 года Квиташвили заявил о желании ликвидировать санэпидемслужбу как пережиток советского прошлого. Летом 2015 года он был обвинен в бездействии, после чего заявил, что покинет пост по собственному желанию. Но осенью того же года ВР так и не смогла уволить Квиташвили с поста министра. 14 апреля 2016 Второе правительство Яценюка было отправлено в отставку Верховной Радой Украины, поэтому Александр Квиташвили лишился должности министра здравоохранения Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 10 ноября умер Борис Павленко — заведующий отделением интенсивной терапии для новорожденных днепровской больницы имени Мечникова.















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!