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Умерла главный редактор украинского журнала «Натали»

Что стало причиной смерти Трухачевой не сообщается

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Во вторник, 9 декабря, ушла из жизни главный редактор украинского журнала "Натали" Ирина Трухачева. У женщины осталась маленькая дочь Маргарита.

Умерла главный редактор украинского журнала «Натали»

Ирина Трухачева / фото: facebook.com/iryna.trukhachova

Об этом печальном известии сообщили представители издания на странице в Facebook. В сообщении говорится, что Ирина возродила журнал и на протяжение трех лет вела его к успеху. Она была очень целеустремленным и энергичным руководителем и заряжала своим светом весь коллектив. 

Коллеги отметили, что Ирина Трухачева очень любила свою семью и свою работу, под ее руководством было запущено много ярких проектов, ивентов и встреч. 

Руководитель маркетингового отдела журнала "Натали" Татьяна Мирошниченко также написала в социальной сети, что не может прийти в себя от случившегося. Она отметила, что Ирина была сильным человеком, который постоянно вдохновлял и мотивировал. 

Пока неизвестно, что стало причиной смерти главного редактора "Натали". Но в одном из постов, который написал основатель компании "STAGE SOUND" Константин Прокопенко, появился комментарий от врача-кардиолога Владимира Волкова со следующим текстом: "Царство Небесное и Светлая память. Прости, Ирина, что не смог помочь. Было слишком поздно".

Напомним, что Ирина Трухачева заняла пост главного редактора женского журнала "Натали" в январе 2017 года. А в марте текущего года изданию исполнилось 25 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 6 декабря 2020 года ушла из жизни известная украинская оперная певица Галина Поливанова. Причину ее смерти пока установить не удалось. На протяжении многих лет она была музыкальным символом Одессы, потому что обладала невероятными актерскими и преподавательскими способностями.


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