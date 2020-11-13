У мэров городов нет полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства, - Шмыгаль

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Елизавета Черных
Сегодня, во время совещания с председателями областей, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мэры украинских городов не могут запрещать или разрешать действие решений правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.
ФОТО: Из открых источников
Это заявление Денис Шмыгаль сделал в связи с решениями мэров некоторых городов не вводить карантин выходного дня. Мэр Львова Андрей Садовой назвал ужесточение карантина "глупым решением", а вслед за ним, городские главы Славянска и Черкасс также сказали о том, что в городах карантинных выходных не будет.
Во время совещания премьер-министр также поднял вопрос проверок на соблюдение противоэпидемических мероприятий магазинами и продуктовыми рынками.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Кабмин обновил информацию о карантинных ограничениях.
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