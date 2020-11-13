kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16237.11

ETH/USD

469.39

LTC/USD

65.42

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события У мэров городов нет полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства, - Шмыгаль
commentss НОВОСТИ Все новости

У мэров городов нет полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства, - Шмыгаль

Премьер-министр заявил, что городские главы не могут делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о карантине выходного дня

сегодня, 14:40
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, во время совещания с председателями областей, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мэры украинских городов не могут  запрещать или разрешать действие решений правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. 

У мэров городов нет полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства, - Шмыгаль

ФОТО: Из открых источников

"У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение Правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт на протяжении выходных", — сказал премьер-министр.

Это заявление Денис Шмыгаль сделал в связи с решениями мэров некоторых городов не вводить карантин выходного дня. Мэр Львова Андрей Садовой назвал ужесточение карантина "глупым решением", а вслед за ним, городские главы Славянска и Черкасс также сказали о том, что в городах карантинных выходных не будет. 

Во время совещания премьер-министр также поднял вопрос проверок на соблюдение противоэпидемических мероприятий магазинами и продуктовыми рынками. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Кабмин обновил информацию о карантинных ограничениях. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-rishennya-uryadu-pidlyagayut-vikonannyu-vsima-subyektami-gospodaryuvannya-na-teritoriyi-ukrayini
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ