У мэров городов нет полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства, - Шмыгаль

Сегодня, во время совещания с председателями областей, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мэры украинских городов не могут запрещать или разрешать действие решений правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

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"У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение Правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт на протяжении выходных", — сказал премьер-министр.

Это заявление Денис Шмыгаль сделал в связи с решениями мэров некоторых городов не вводить карантин выходного дня. Мэр Львова Андрей Садовой назвал ужесточение карантина "глупым решением", а вслед за ним, городские главы Славянска и Черкасс также сказали о том, что в городах карантинных выходных не будет.

Во время совещания премьер-министр также поднял вопрос проверок на соблюдение противоэпидемических мероприятий магазинами и продуктовыми рынками.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Кабмин обновил информацию о карантинных ограничениях.

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