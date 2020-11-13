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Кабмин обновил информацию о карантинных ограничениях

Противоэпидемические ограничения, которые действовали в оранжевой зоне, будут действовать для всех регионов

сегодня, 13:54
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня на официальном сайте Кабинета министров Украины появилась обновленная информация по поводу ужесточения карантинных мер. Правительство ввело основные карантинные ограничения, которые будут действовать с 13 ноября на всей территории Украины. 

Кабмин обновил информацию о карантинных ограничениях

ФОТО: Из открытого источника

Что запрещено: 

- пребывание в общественном транспорте и общественных местах без медицинской маски, а также пребывание на улице без документов;

- посещение учреждений соцзащиты, где могут находиться пожилые люди, и пунктов временного пребывания иностранных граждан;

- перевозки в общественном транспорте больше людей, чем сидячих мест;

- работа заведений общественного питания с 22.00 до 7.00 (помимо доставки и заказов на вынос), а также работа заведений с организацией досуга, ночных клубов; 

- деятельность учреждений по размещению ( кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями);

- работа спортзалов и музеев, если в них находится больше, чем один человек на 20 квадратных метров; 

- деятельность кинотеатров и театров при заполненности больше 50% мест в одном зале;

- проведение культурных, религиозных, спортивных и других мероприятий, если в них принимают участие больше 20 человек. 

На сайте Кабмина также указали, что противоэпидемические ограничения, которые действовали в оранжевой зоне, будут действовать для всех регионов. 

Кабинет министров также внес некие изменения в карантин выходного дня. Теперь помимо работы продуктовых магазинов, аптек, банков и почты, правительство разрешило в выходные деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, а также работу АЗС (без зон питания), техническое обслуживание транспортных средств.

Как сообщали "Комментарии" ранее, "Эпицентр" придумал, как обойти карантин. 



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-karantin-vihidnogo-dnya-onovleno
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