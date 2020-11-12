Еще один украинский город отказывается вводить карантин выходного дня

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Елизавета Черных
В городе Славянск пока не будет вводить карантин выходного дня. Об этом сообщил городской глава Вадим Лях на своей странице в Facebook.
ФОТО: Из отрытого источника
Мэр уверяет, что городские предприниматели работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес в условиях карантина, а для жителей пригорода выходные являются единственной возможностью отправиться в город за необходимыми покупками.
Как уверяет городской глава, пока что в Славянске не будут вводить карантинные выходные. Местная комиссия будет контролировать ситуацию, и через неделю город будет принимать решения.
Напомним, что вчера мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о том, что в городе не собираются вводить карантин выходного дня. Городской глава назвал решение об ужесточении карантина "глупым".
Как сообщали "Комментарии" ранее, эксперты озвучили, к чему может привести карантин на выходных.
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