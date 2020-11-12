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Еще один украинский город отказывается вводить карантин выходного дня

Славянск пока не собирается ужесточать карантин

сегодня, 13:42
Автор:

Елизавета Черных

В городе Славянск пока не будет вводить карантин выходного дня. Об этом сообщил городской глава Вадим Лях на своей странице в Facebook. 

Еще один украинский город отказывается вводить карантин выходного дня

ФОТО: Из отрытого источника

Мэр уверяет, что городские предприниматели работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес в условиях карантина, а для жителей пригорода выходные являются единственной возможностью отправиться в город за необходимыми покупками. 

"Я считаю, что решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу", — написал Вадим Лях. 

Как уверяет городской глава, пока что в Славянске не будут вводить карантинные выходные. Местная комиссия будет контролировать ситуацию, и через неделю город будет принимать решения. 

Напомним, что вчера мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о том, что в городе не собираются вводить карантин выходного дня. Городской глава назвал решение об ужесточении карантина "глупым".

Как сообщали "Комментарии" ранее, эксперты озвучили, к чему может привести карантин на выходных. 


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Источник: https://www.facebook.com/vadymlyah/posts/2679676532282530
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