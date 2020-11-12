К чему приведут выходные на карантине: эксперты озвучили опасности для государства

Правительство Украины ввело усиленный карантин выходного дня. Новые ограничения вызвали недовольство среди части населения. Некоторые уже поговаривают о возможных массовых протестах. Ситуацию и риски введения карантинных ограничений на выходные проанализировали украинские эксперты.

"Начнутся события, которые затронут верхушку"

Так, доктор права, адвокат Иван Либерман уверен, что введение карантина выходного дня очень негативно повлияет на общие настроения украинцев по всей территории.

"В экономическом смысле тоже будет негатив. Ведь почти половину дохода представителей малого и среднего бизнеса, которых сейчас "закрывают" (непродуктовые торговые центры и магазины, бассейны, спортзалы, рестораны, кафе, учреждения культуры), составляла выручка именно в субботу и воскресенье. Теперь они это теряют", – подчеркивает Иван Либерман.

Он прогнозирует проблемы с арендой, с выплатой зарплат. А также – что большинство предпринимателей будет проводить оптимизацию своего бизнеса.

"Кто-то уйдет в онлайн, но не все так могут. Однозначно увеличится количество афер в Интернете, – говорит доктор права. – Сотрудников будут вынуждать работать внеурочно, деньги массово станут выплачивать в конвертах. Всё это крайне негативно отразится и на собственниках бизнесов, и на наемных работниках".

При этом, по мнению Ивана Либермана, большие ТЦ, маркеты, сети, даже не продовольственные, будут искать возможность продолжать свою деятельность. Тогда как малый бизнес, и без того поставленный на колени, может вообще "лечь". Как следствие – предприниматели будут выезжать за границу – в поисках лучше доли.

"Вся эта карантинная история может привести к массовым беспорядкам на всей территории государства. И в облцентрах, и в маленьких городах. Всё указывает на то, что скоро в Украине могут начаться значительные события, которые затронут самую верхушку", – прогнозирует доктор права.

"Украина пытается копировать европейский локдаун"

Политический эксперт Михаил Железняк подчеркивает, что мы заходим во вторую фазу карантина с очень плохой ситуацией в экономике. И ужесточение ограничений в выходные ее точно не улучшит.

"В торговых центрах и так плохо идут дела. Арендаторы бегут, потому что аренду не снизилась. Администрация ТЦ упорно не понижала цену за метр квадратный, не понимая, что если постояльцы уйдут с торговых площадей (а они точно уйдут), то убытки будут еще больше, – говорит эксперт. – При этом еще и покупатели не спешили — и боясь подхватить ковид, и из-за элементарного отсутствия средств. Тот, кто остался торговать, уныло сидел и проводил переоценку товара, пытаясь "отбить" хотя бы аренду".

Михаил Железняк отмечает, что владельцы ресторанов и кафе ориентируются как раз таки на прибыль за выходные дни. За субботу-воскресенье выручку может составлять 50-60% от недельного оборота.

"Кабмин после полугода ограничений, которые он же вводил, вдруг решил выплатить больничные. Но будут ли они сопоставимы с реальными доходами, которые теряет бизнес? Конечно, нет. Усугубляет ситуацию рекомендация сидеть дома, если болеет родственник. В этой ситуации не работает вообще никто, – подчеркивает эксперт. – Украина пытается в той или иной мере копировать европейский локдаун. При этом более чем за полгода мы ничего не придумали для экономики и медицинской системы. И как только убытки достигнут миллиардов — мы таки дождемся настоящих протестов. Согласитесь, странно, когда всю неделю люди толпятся в метро в час пик, но при этом вводится запрет на посещение ресторанов в выходные. Это большие "риски", там может быть пять или больше человек".

Продолжая анализировать линию абсурда от наших властей, Михаил Железняк отметил, что экспертное общество с одинаковым недоверием восприняло заверения премьера Дениса Шмыгаля, будто правительство готово подставить бизнесу свое плечо.

"Ничего подобного оно не делало раньше, несмотря на неоднократные призывы. И вряд ли сделает сейчас, – уверен эксперт. – Предпринимателям просто предлагают взять кредит (т.н. программа доступных кредитов 5-7-9 и кредитные каникулы). Фактически ставят перед выбором – умереть сразу или чуть позже… Между тем, ради подтягивания рейтингов перед местными выборами, Зеленский и Ко вбухали огромные деньги в Большую стройку. На которую, напомню, ушли деньги из ковид-фонда. Это всё еще найдет справедливый отклик в сердцах украинцев. На эти деньги можно было купить те же аппараты ИВЛ, а не строить кусочки дорог и с торжественным видом перерезать ленточки на камеры".

Антикарантинные митинги будут набирать силу, считает Михаил Железняк. По его мнению, главный лозунг, с которым следует выходить предпринимателям: "Не можешь помочь — не мешай работать!".

Как сообщал портал "Комментарии", во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!