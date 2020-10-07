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У главы крупнейшего украинского банка выявлен COVID-19

COVID-19 заразился глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный

сегодня, 16:09
Автор:

Владимир Лавский

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заразился COVID-19. Об этом написал сам банкир на своей странице в фейсбуке. 

У главы крупнейшего украинского банка выявлен COVID-19

"4735 — худший показатель по COVID-19 в Украине за все время. К сожалению, уже и стал частью этой печальной статистики. Вчера пришли результаты теста, и он дал положительный результат. Уверяю вас, банк и дальше будет работать в обычном режиме. Мое лечение никак не будет влиять на его работу. На данный момент перехожу на дистанционную работу. Я буду прислушиваться к мнениям врачей, чтобы как можно скорее вылечиться. Держу всех в курсе, берегите себя", — написал Пышный. 


Как ранее сообщали "Комментарии", темпы распространения коронавируса в Украине ускоряются. Сегодня, 7 октября, врачи отчитались о новом рекорде. За сутки в стране обнаружили еще 4753 инфицированных COVID-19 Больше остальных поражена Харьковская область.

Харьковщина в лидерах по темпам распространения COVID-19 который день подряд. Но в этот раз регион побил свои собственные рекорды. Covid-19 обнаружили за вчера сразу у 685 пациентов. Таким образом область обошла Львовщину и вышла на второе место по общему количеству инфицированных в Украине.  Впереди сейчас остается только Киев. К слову, в столице за сутки 383 новых больных. Это также один из самых высоких показателей в Украине. 


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