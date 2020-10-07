У главы крупнейшего украинского банка выявлен COVID-19

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Владимир Лавский
Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заразился COVID-19. Об этом написал сам банкир на своей странице в фейсбуке.
Как ранее сообщали "Комментарии", темпы распространения коронавируса в Украине ускоряются. Сегодня, 7 октября, врачи отчитались о новом рекорде. За сутки в стране обнаружили еще 4753 инфицированных COVID-19 Больше остальных поражена Харьковская область.
Харьковщина в лидерах по темпам распространения COVID-19 который день подряд. Но в этот раз регион побил свои собственные рекорды. Covid-19 обнаружили за вчера сразу у 685 пациентов. Таким образом область обошла Львовщину и вышла на второе место по общему количеству инфицированных в Украине. Впереди сейчас остается только Киев. К слову, в столице за сутки 383 новых больных. Это также один из самых высоких показателей в Украине.
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