У главы крупнейшего украинского банка выявлен COVID-19

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заразился COVID-19. Об этом написал сам банкир на своей странице в фейсбуке.

"4735 — худший показатель по COVID-19 в Украине за все время. К сожалению, уже и стал частью этой печальной статистики. Вчера пришли результаты теста, и он дал положительный результат. Уверяю вас, банк и дальше будет работать в обычном режиме. Мое лечение никак не будет влиять на его работу. На данный момент перехожу на дистанционную работу. Я буду прислушиваться к мнениям врачей, чтобы как можно скорее вылечиться. Держу всех в курсе, берегите себя", — написал Пышный.





Как ранее сообщали "Комментарии", темпы распространения коронавируса в Украине ускоряются. Сегодня, 7 октября, врачи отчитались о новом рекорде. За сутки в стране обнаружили еще 4753 инфицированных COVID-19 Больше остальных поражена Харьковская область.

Харьковщина в лидерах по темпам распространения COVID-19 который день подряд. Но в этот раз регион побил свои собственные рекорды. Covid-19 обнаружили за вчера сразу у 685 пациентов. Таким образом область обошла Львовщину и вышла на второе место по общему количеству инфицированных в Украине. Впереди сейчас остается только Киев. К слову, в столице за сутки 383 новых больных. Это также один из самых высоких показателей в Украине.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!