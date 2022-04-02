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У Эрдогана уже не ждут встречи Зеленского и Путина в ближайшем времени: в чем причина

Турция считает, что ее задача быть посредником в переговорах Украины и России

сегодня, 07:34 comments2113
Автор:

Кравцев Сергей
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Говорить о встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока слишком преждевременно. Есть достаточно моментов, требующих обсуждения. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова представителя президента Турции Ибрагима Калина.

У Эрдогана уже не ждут встречи Зеленского и Путина в ближайшем времени: в чем причина

Представитель президента Турции Ибрагим Калин. Фото: из открытых источников

Представитель президента Турции также пояснил ситуацию, когда Анкара отказывается в одном русле с Евросоюзом и США поддерживать санкции против России. Турецкие власти считают, что нельзя полностью обрывать связь с Россией, которая ведет войну против Украины. И Турция видит свою роль в том, чтобы сохранять роль посредника и главного коммуникатора с оккупантом.

Ибрагим Калин отметил, Турция уже выполняет обязанности посредника и поддерживает переговорный процесс. 

Высказываясь о перспективе скорой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина представитель президента Турции отметил, что есть ряд спорных вопросов, по которым еще нет компромиссного решения, следовательно, и о встрече говорить пока преждевременно. Должны продолжать переговоры для наработки итогового документа и встречи лидеров государств.

Отметим, при этом сам президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что есть все основания, что встреча Зеленского и Путина состоится в самое ближайшее время. Эрдоган даже заявлял, что встреча пройдёт в Стамбуле, но видимо после телефонного разговора с Путиным он понял, что ни о какой встрече в ближайшем времени не может быть и речи. Теперь у Эрдогана резко сменили риторику и позицию, и уже говорят о согласовании спорных вопросов и откладывании встречи.



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Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-trt-haberde-668918.html
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comments

Обсуждения

Валерій

сегодня, 07:34

Путін, як того всі ждали, обманює наших переговорників. Це стало правилом для Росії. Лавров став фальшивим агітатором, а не дипломатом. Вірити взагалі їм не можна. Нам потрібно силою доказувати свою незалежність і територіальну цілісність.

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