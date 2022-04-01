Эрдоган раскрыл подробности о готовящейся встрече Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться в ближайшие дни в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание "Hurriyet".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

По информации Эрдогана, основанием для встречи должны стать те договоренности, которых удалось достичь после встречи украинской и российской делегаций.

Президент Турции подчеркнул, если Анкаре удастся добиться поставленной цели и провести встречу на уровне двух президентов, после чего добиться переломного момента в противостоянии, направив те процессы, которые происходят в позитивное русло – это будет большой успех. Ради этого сейчас и проводится большая работа.

Турецкий лидер также рассказал, что вчера у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на сегодня запланирован разговор с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, президент Украины уже подтвердил, что он положительно настроен на скорейшую встречу с Путиным. Ранее российский президент также допускал такой формат встречи.

"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу", – отметил президент Турции.

Он добавил, Турция хочет как можно быстрее организовать встречу двух лидеров и прилагает для этого все усилия. Это хорошо известно, как в Киеве, так и в Москве.

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