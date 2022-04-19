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Тысячи медиков из других стран хотят приехать в Украину: подробности

В настоящее время в Украине работают 230 медиков-иностранцев

сегодня, 18:09
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украину продолжают приезжать медицинские работники из других стран. Украина обратилась в мировое сообщество направить медиков. Среди откликнувшихся — Литва. В Украину приехали 24 специалиста. Всего известно, что приехать в Украину, чтобы помочь украинским коллегам, готовы почти 2 тыс. медиков из других стран, которые уже подали заявки в министерство. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Михаила Радуцкого.

Тысячи медиков из других стран хотят приехать в Украину: подробности

В Украину приехали травматологи, реаниматологи и медицинские сестры из Литвы (фото из открытых источников)

Нардеп сообщил, что в Украину уже приехали 24 медика из Литвы, в частности, травматологи, реаниматологи и медицинские сестры.

"В нашу страну продолжают прибывать медики из других стран, чтобы помочь украинским коллегам. По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, Украина обратилась с просьбой направить анестезиологов, реаниматологов, ортопедов-травматологов, хирургов для лечения травм и ранений. Вчера к нам приехали две команды медиков: по четыре врача (травматологи, реаниматологи) и восемь медсестер в каждой. Всего — 24 человека", — сообщил политик.

Радуцкий сообщил, что Минздрав формирует бригады на замену много работающим врачам, в частности, и с помощью иностранных специалистов. Они почти два месяца продолжают лечить украинцев "на адреналине". Но долго работать в таком режиме невозможно – растет вероятность врачебной ошибки. Известно, что в Украине уже работают 230 медиков из других стран. Но всего в Украину хотят приехать почти 2 тыс. специалистов

"По данным Минздрава, в настоящее время в Украине работают 230 медиков-иностранцев. Среди них, например, 60 специалистов из Израиля, работающих в полевом госпитале на территории Львовской области. Две недели назад вместе с израильской делегацией проводили инспекцию работы госпиталя. В целом подали заявки в министерства, чтобы приехать работать в Украину, почти 2 тыс. медиков из других стран. Только из Литвы есть еще 300 желающих работать в Украине, также Немецкая медицинская ассоциация информирует об 1,1 тысяче специалистов, которые подали заявки о готовности приехать к нам помогать" ,- сообщил Радуцкий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с начала войны российские кафиры обстреляли 63 больницы.







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Источник: https://www.facebook.com/radutskyy/photos/pcb.549279160054680/549277896721473
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