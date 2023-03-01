Турцию накрыло новое мощное землетрясение: есть погибшие

На юго-востоке Турции 28 февраля произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 5,6 балла. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Xinhua".

Землетрясение. Фото: twitter.com/SvrTroposphere

Очаг подземных толчков был на глубине 7 километров в районе Еселюрт провинции Малатия.

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"В результате землетрясения погибли два человека, 140 получили травмы", — отметили в управлении по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Турции.

В медицинские учреждения были госпитализированы 40 раненых. В настоящее время 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, ранее 6 февраля Турция и Сирия уже пережили жуткое землетрясение – тогда под завалами оказались сотни людей. Тогда произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов). Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 44,3 тыс. человек.

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