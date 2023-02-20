Названа страна, которая следующей может пережить мощнейшее землетрясение

Греческие исследователи озвучили неутешительный прогноз, что Грецию в ближайшем будущем ожидает сильнейшее в истории страны землетрясение: предполагают магнитуду в 8,5 балла. Это сильнее, чем в Сирии и Турции.

Землетрясение. Фото: из открытых источников

Константинос Синолакис и Костас Папазакос изучили историю сейсмической активности в Греции и землетрясения в Турции и Сирии. Местным СМИ один из исследователей сообщил, что скоро Греция пострадает от катаклизма не меньшей силы. По словам Синолакиса, сильнейшие землетрясения происходят в стране раз в 600 лет.

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"Последнее крупное землетрясение на Крите произошло в 1403 году, и, по моим оценкам, такие землетрясения происходят каждые 600-800 лет. Мы уже находимся на пороге землетрясения силой около 8.5 баллов по шкале Рихтера", – отметил Синолакис.

Костас Папазакос, доктор Университета Аристотеля в Салониках, согласился с таким неутешительным прогнозом. Он также упомянул о частоте землетрясений в Греции, однако отметил, что время следующего точно предусмотреть невозможно.

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