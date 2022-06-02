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Турция сменила название: ООН уже утвердила переименование

Отныне вместо бренда Made in Turkey, экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Türkiye

сегодня, 09:58
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в ООН оперативно отреагировали на обращение руководства Турции во главе с президентом Реджепом Эрдоганом о переименовании страны, которое теперь будет писаться по-новому во всех официальных документах.

Турция сменила название: ООН уже утвердила переименование

Турция. Фото: из открытых источников

Предшествовал запросу в ООН официальный указал Реджепа Эрдогана, который 30 мая ввел в силу новое название. 

Эксперты отмечают, что новое название понадобилось турецким властям для того, чтобы в очередной раз поднять интерес к турецкой продукции в мире, Своего рода – это маркетинговый год, за которым стоит желание повысит спрос на турецкую продукции и поднять авторитет Турции, как государства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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