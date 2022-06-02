Турция сменила название: ООН уже утвердила переименование

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ООН оперативно отреагировали на обращение руководства Турции во главе с президентом Реджепом Эрдоганом о переименовании страны, которое теперь будет писаться по-новому во всех официальных документах.
Турция. Фото: из открытых источников
Предшествовал запросу в ООН официальный указал Реджепа Эрдогана, который 30 мая ввел в силу новое название.
Эксперты отмечают, что новое название понадобилось турецким властям для того, чтобы в очередной раз поднять интерес к турецкой продукции в мире, Своего рода – это маркетинговый год, за которым стоит желание повысит спрос на турецкую продукции и поднять авторитет Турции, как государства.
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