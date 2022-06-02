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Полное эмбарго теперь реальность: в мире наконец-то нашли замену российской нефти

Мир все ближе к тому, чтобы полностью отказаться от российской нефти, средства от продажи которой больше всего наполняют российский бюджет

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Саудовская Аравия дала согласие на то, чтобы в разы увеличить добычу нефти. При этом в Саудовской Аравии выставили условие, которое очень играет на руку Украине, там требуют, чтобы Россия столкнулась с еще большими санкциями, которые бы не давали ей возможности добывать нефть в тех объёмах, чтобы ли ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают источники "FT".

Полное эмбарго теперь реальность: в мире наконец-то нашли замену российской нефти

Нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли около 120 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за десятилетие. Саудовская Аравия считает, что ей следует держать свободные производственные мощности в резерве. Но опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против Москвы, включая нефтяное эмбарго.

Один информированный человек сказал FT, что "Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах".

По мнению Саудовской Аравии, настоящего дефицита пока не наблюдается.

Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена.

Один из дипломатических источников сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг. Но ничего еще не решено, и ОПЕК+ все может придерживаться своего плана добычи, который действует с начала кризиса COVID-19.

Источник сообщил, что увеличение добычи, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должно одобрить это изменение.

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Источник: https://www.ft.com/content/cf18ce69-e46a-4802-9058-1340c5a2c94d
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