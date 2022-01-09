Туман, гололед и мокрый снег: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине (КАРТА)

Ночью 10 января в Украине, кроме Запада, ожидается мокрый снег. В понедельник днем небольшие осадки накроют восточные регионы страны. Местами налипание мокрого снега и гололед. Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр на странице в Facebook.

Туман, гололед и мокрый снег: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине - фото из открытых источников

Синоптики отмечают, что на оставшейся территории Украины 10 января специалисты не прогнозируют существенных осадков.

Ночью и утром в некоторых областях страны ожидается туман. Речь идет о западной и южной части Украины. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный.

Столбики термометров 10 января покажут 6-1 градус со знаком "минус" ночью, а в Карпатском регионе они опустятся к 12-7 градусам мороза. Днем температура воздуха составит от -3...+2 градусов. На Юге страны будут более теплые погодные условия — ночью прогнозируется около 0 градусов, а днем до +1...+6 градусов. В Крыму, по прогнозу синоптиков, 7...12 градусов со знаком "плюс".

Синоптики также предупредили украинцев о гололедице на дорогах.

Отметим, что с 9 января в стране значительно ухудшились погодные условия, что и прогнозировали синоптики. В ряде регионов в воскресенье — гололедица и снегопады, в связи с чем нарушено движение автотранспорта. В то же время специалисты ожидают изменения погоды в стране после выходных — морозы усилятся до 12 градусов.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что за последние 30 лет в Украине значительно изменился климат, он стал теплее. Вследствие этого температура воздуха в январе будет значительно выше, чем в аналогичный период в прошлые годы. В то же время синоптики ожидают больше катаклизмов в зимний период в стране.

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