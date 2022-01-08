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Мокрый снег и гололедица: синоптики предупреждают о новых прихотях погоды

9 января прогнозируется мокрый снег и гололедица.

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева
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С завтрашнего дня, воскресенья, 9 января, в нашей стране значительно ухудшатся погодные условия. Предсказатели погоды заранее предупреждают краян, что зима в январе снова напоминает о себе вьюгами, снегопадами и гололедицей на автомагистралях.

Мокрый снег и гололедица: синоптики предупреждают о новых прихотях погоды

Украинцев предупредили об опасности из-за снегопадов и гололеда (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По обнародованной пресс-службой центра информации, завтра, в ряде регионов, в частности, на автомагистралях западного, северного, центрального регионов и на восточных территориях нашего государства будет ожидаться гололедица.

Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий из-за снегопадов. В частности, этой ночью в Карпатах, Ровенском и Житомирском регионах, утром и в течение дня на Киевщине будет идти мокрый снег. Также ожидается его налипание.

"Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности", – так комментируют завтрашнюю погоду синоптики.

Предсказатели погоды делают уточнение, что столь значительные метели и мокрый снег приведут к нарушению движения автотранспорта на автомагистралях и даже на улицах городов и населенных пунктов.

Вместе с тем синоптики предупреждают о существенном изменении погоды в нашей стране после выходных. Ожидаются сильные снегопады и местами мокрый снег с дождем. Также температура будет минусовать, придут морозы. Уже с понедельника столбик термометра дневного времени будет показывать -12 градусов мороза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 8 января. Сегодня днем, 8 января, на большей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха будет составлять -1...-3 градуса. По данным Укргидрометцентра, жителям Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей следует ожидать мокрый снег.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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