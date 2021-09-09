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Главная Новости Общество события Трое детей остались сиротами: в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину
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Трое детей остались сиротами: в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину

В свое село она не доехала считанные километры

9 сентября 2021, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший работник прокуратуры на территории Ровенской области совершил смертельное ДТП. Ее жертвой стала мама многодетной семьи, которая возвращалась в свой дом на скутере. Об этом сообщает ТСН.

Трое детей остались сиротами: в Ровенской области бывший прокурор насмерть сбил женщину

Жуткие кадры ДТП (фото: Нацполиция)

Наезд экс-прокурор совершил  в полуночь. Когда разглядел, что натворил, хотел скрыться. 35-летняя жительница области спешила домой с работы, когда ее настиг кроссовер. Ее смерть была мгновенной. А вот прокурорский работник может избежать наказания, утверждают родные.

Олеся работала поваром, спешила к семье. К дому не доехала всего несколько километров.

По словам Людмилы Боровик, которая приходится сестрой покойной, на Олеси нет живого места. Горе-водитель тянул изуродованное женское тело вместе со скутером метров 30. Свидетелями смертельной ДТП стали патрульные, которые на трассе составляли протокол. Потому что раньше здесь тоже была дорожное происшествие, но без жертв.

По показаниям полицейских, водитель хотел самовольно оставить место происшествия. Но они опередили его. За несколько минут перекрыли путь к бегству и задержали. Водитель еще и был нетрезв.

Это — Иван Скобух — бывший прокурорский работник. Сейчас он оказывает адвокатские услуги.  У родных Олеси есть основания переживать, что он воспользуется старым связями, чтобы избежать наказания.

Сейчас автонарушитель находится в СИЗО. Правоохранители отмечают, что  этого автогангстера никто не вигораживает. За совершенное ДТП ему грозит колония и тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Но самое печальное в том, что без заботливой мамы осталось трое маленьких детей, самому младшему  из которых только 7 лет.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в ДТП на Ровенщине погибла офицер полиции .


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/bez-mami-lishilosya-troye-ditey-u-rivnenskiy-oblasti-eksprokuror-na-smert-zbiv-35-richnu-zhinku-1863844.html
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