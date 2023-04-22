Трибунал для путинского режима: к чему склоняется Запад

В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Deutsche Welle", со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, который занимает высокую должность.

Трибунал для Путина. Фото: из открытых источников

Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

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Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского Союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в этом случае.

"Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", – заявил чиновник.

Он также добавил, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд.

Как отметили в Еврокомиссии, для создания как "гибридного трибунала", так и специального международного трибунала нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России. Но оно имеет международный иммунитет, а значит для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

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