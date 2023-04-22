Трибунал для путинского режима: к чему склоняется Запад

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Кравцев Сергей
В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Deutsche Welle", со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, который занимает высокую должность.
Трибунал для Путина. Фото: из открытых источников
Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.
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Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского Союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в этом случае.
Он также добавил, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд.
Как отметили в Еврокомиссии, для создания как "гибридного трибунала", так и специального международного трибунала нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России. Но оно имеет международный иммунитет, а значит для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.
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Ігор
сегодня, 14:11
Ніби навмисно дають Путіну сігнал тягнути з протистоянням. Все одно більше року обіцяний контрбліцкриг не відбувається. Ні Гітлеру ні Мілошевичу завчасно трибунал не створювали. Тільки корумпований карликовий колаборант маразму Байдена втрачає кошти на поділ не вбитого медведя. Не відкладає на Після війни. Як Ярош у відповідь про реформи - є більш важливі питання - супроводжувати готівку Медведчука у Донецьк.