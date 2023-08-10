Три страны ЕС – где продолжает расти количество украинских беженцев

На сегодняшний день в странах Европейского Союза находятся более 4 млн украинских беженцев, получивших статус временной защиты. В июне количество украинцев, которые спасались от войны в странах ЕС, выросло почти на 46 000 человек. Лидерами среди стран, куда больше всего прибывает украинских граждан есть Германия, Чехия и Ирландия. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую обновленные данные Евростата.

Беженцы. Фото: Getty Images

По состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС получили 4 миллиона 70 тысяч украинских беженцев. Больше всего наших соотечественников обосновалось в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).

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Если сравнить с маем, то количество людей со временной защитой увеличилось на 1,1% или же на 45 800 человек. Лидерами по приросту украинцев за месяц есть Германия – 21 830 (+2,0%); Чехия – 9050 человек (+2,7%); Ирландия – 3100 беженцев (+3,7%).

Согласно данным Евростата, есть также две страны, где уменьшися поток украинских беженцев. Речь идет о Польше и Италии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.



