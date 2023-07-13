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Обратно не спешат: сколько украинских беженцев не собираются возвращаться из Германии в Украину

Согласно результатам опроса, в Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины

сегодня, 12:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия оказалась одной из тех стран Евросоюза, которая больше всего приняла украинских беженцев, спасающихся от полномасштабной войны. Из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, 44% надеются остаться в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, который опубликовало агентство "Reuters".

Обратно не спешат: сколько украинских беженцев не собираются возвращаться из Германии в Украину

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что, если сравнить показатели опроса на конец августа 2022 года и сегодняшние показатели, то становится очевидно, что число беженцев, которые не собираются возвращаться в Украину увеличилось на 5%. 


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Социологи обращают внимание, что лишь 18% из порошенных трудоустроились в Германии. По сравнению с показателями 2022 года этот показатель вырос всего на 1%. В основном трудоустроились те, кто сумел быстро выучить немецкий язык на курсах, которые предоставляло государство.

Как говорит исследование, очень мало женщин, которые выехали в Германию с детьми, работают, потому как им не на кого оставить ребёнка и нет партнера. Так только 3% женщин с детьми имеют работу в Германии. При этом этот показатель выше среди украинских мужчин. Среди опрошенных 23% украинских мужчин работают в Германии.                                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — доверие к российскому диктатору Владимиру Путину и России в мире после начала войны против Украины: что показал опрос.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько украинцев хотят вступления Украины в НАТО как можно скорее – результаты опроса.




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Источник: https://www.reuters.com/
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