Три пассажирских самолета зафиксировали над Украиной: что известно

После начала полномасштабного вторжения над территорией Украины запрещены полеты пассажирских самолетов. Однако ресурс Flightradar24 зафиксировал сразу три международных борта над Украиной – все в Закарпатской области.

Пассажирские самолеты над Украиной

По данным ресурса отслеживания полетов Flightradar24, 6 декабря около 21:00 в закрытое воздушное пространство Украины вошли три самолета:

пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Finnair: рейс FIN121 из Хельсинки в Дели,

пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании Finnair: рейс FIN41 из Хельсинки в Сеул.

пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании Wizz Air: рейс W67950 из Риги в Кутаиси

Самолеты пролетели вблизи Ужгорода в Закарпатской области и через несколько минут вышли из закрытого воздушного пространства Украины в сторону Румынии.

Три самолета пролетели над Украиной

Пока неизвестно, причины, по которым самолеты могли нарушить воздушное пространство Украины. Посреди вероятных обстоятельств могут быть погодные явления. Например, в августе 2023 года во время полета из Норвегии в Турцию Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines залетел в закрытое воздушное пространство Украины. Тогда причиной неожиданного маршрута стал мощный шторм.

Другим объяснением гражданских самолетов в небе над Украиной также могут быть средства РЭБ. Авиационный эксперт Валерий Романенко указывает, что Flightradar24 редко ошибается, однако из-за близкого пролета к украинской границы они могли попасть под действия средств радиоэлектронной борьбы, что привело к неправильным данным по отражению маршрута полета. Подобный случай "залета" в Украину произошел в начале декабря 2024 года с российским самолетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном полете пассажирского самолета с россиянами, который едва не залетел в Украину.