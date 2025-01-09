Три пассажирских самолета зафиксировали над Украиной: что известно

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Slava Kot
После начала полномасштабного вторжения над территорией Украины запрещены полеты пассажирских самолетов. Однако ресурс Flightradar24 зафиксировал сразу три международных борта над Украиной – все в Закарпатской области.
Пассажирские самолеты над Украиной
По данным ресурса отслеживания полетов Flightradar24, 6 декабря около 21:00 в закрытое воздушное пространство Украины вошли три самолета:
Самолеты пролетели вблизи Ужгорода в Закарпатской области и через несколько минут вышли из закрытого воздушного пространства Украины в сторону Румынии.
Три самолета пролетели над Украиной
Пока неизвестно, причины, по которым самолеты могли нарушить воздушное пространство Украины. Посреди вероятных обстоятельств могут быть погодные явления. Например, в августе 2023 года во время полета из Норвегии в Турцию Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines залетел в закрытое воздушное пространство Украины. Тогда причиной неожиданного маршрута стал мощный шторм.
Другим объяснением гражданских самолетов в небе над Украиной также могут быть средства РЭБ. Авиационный эксперт Валерий Романенко указывает, что Flightradar24 редко ошибается, однако из-за близкого пролета к украинской границы они могли попасть под действия средств радиоэлектронной борьбы, что привело к неправильным данным по отражению маршрута полета. Подобный случай "залета" в Украину произошел в начале декабря 2024 года с российским самолетом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном полете пассажирского самолета с россиянами, который едва не залетел в Украину.
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