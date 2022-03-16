Три недели российско-украинской войны открыли миру глаза: почему Украина точно победит

Украина уже три недели противостоит российскому открытому вторжению, выстаивая в войне, которую Кремль трусливо именует "специальной военной операцией". Всё это время свой информационный фронт держит издание "Комментарии", освещая ситуацию, а также собирая экспертные мнения. Свой анализ ситуации дал нам и эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

ВСУ. Фото из открытых источников

Россияне реально думали, что быстрыми бросками возьмут под контроль Киев и Харьков, и навяжут Украине марионеточный статус

Подводя итоги трех недель широкомасштабного российского вторжения, можно сказать следующее.

В военном отношении уже с первых часов столкновений стало очевидно, что российский план вторжения был основаны на в корне неверных предположениях о ситуации в Украине. Российское руководство рассчитывало на повторение "крымского сценария". Оно не верило в готовность украинских властей и общества к активному сопротивлению. Россияне рассчитывали отделаться малой кровью и провести де факто "полицейскую" операцию — об этом свидетельствуют автозаки с Россгвардией в первых эшелонах вторжения, а также рискованные военные операции (такие как десант в Гостомеле), на которые можно решиться, лишь будучи уверенным, что особого сопротивления ждать не стоит. То есть они реально думали, что быстрыми бросками возьмут под контроль Киев и Харьков, и навяжут Украине марионеточный статус. Но — их оценки оказались ложными.

Причины ошибок в планировании могут быть разными. Есть информация, что высокопоставленных российских разведчиков уже привлекают к ответственности за это. Кремль интересует, почему огромные суммы, потраченные в последние годы на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине, продвижение тут пророссийских нарративов, не дали результата. Вероятно, часть этих средств и правда осела в карманах людей, отвечавших за гибридное направление российской агрессии. Но вообще ситуация показывает прогнившую сущность российского режима. Складывается ощущение, что Путин действиями по концентрации всей власти в своих руках подорвал способность российской государственной системы эффективно работать. Он окружил себя лояльными подданными — которые бояться потерять свой статус. И из-за этого опасаются доносить до него информацию, которая может ему не понравится. Судя по всему, так было и с новостями по Украине. Высшие чины разведки просто давали Кремлю те данные, которые там хотели услышать, а не реальную оценку ситуации. В результате – полный коллапс российского планирования.

Война показала, что российская армия остаётся "колоссом на глиняных ногах"

Кроме того, новости с фронта показывают, что оценки многих западных аналитиков боеспособности российской армии тоже оказались ошибочным. Предполагалось, что реформы и перевооружение превратили ее в эффективный военный инструмент. Однако практика показала, что этого не произошло. Вопреки всем ожиданиям и попыткам имитировать американские методы ведения войны, россияне терпят неудачи. Они уже понесли существенные потери. Их "высокоточное" оружие оказалось таким только на бумаге. В ужасном состоянии пребывает российская логистика и обеспечение – "вены войны", без которых невозможно вести активные действия. В целом, война показала, что российская армия остаётся "колоссом на глиняных ногах". Не случайно часто звучат сравнения проводимой сейчас кампании с Зимней Войной 1939-1940 гг. (Советско-Финляндская война). Украинская армия, напротив, демонстрирует свои лучшие качества. В данном случае можно говорить об успешном совмещении опыта советской военной школы и результатов сотрудничества с западными партнёрами, которые помогали в подготовке и реформировании ВСУ. И, конечно, важнейшую роль играет боевой дух украинского общества, его готовность защищать свою землю от агрессора. Стоит отметить, что процессы реформ украинской армии не были завершены – эскалация российско-украинского конфликта застала их в процессе реализации. И даже в таком случае украинские воины бьют захватчиков. При этом в перспективе остаётся пространство для дальнейшего повышения боеспособности ВСУ в рамках завершения реформ. Это означает, что агрессору вообще ничего не светит в Украине.

В экономической сфере российская агрессия, безусловно, нанесла и наносит огромный ущерб Украине. Речь идет как о прямых последствиях (разрушение инфраструктуры и жилого фонда), так и о непрямом воздействии (угроза срыва посевной кампании). Ситуация остаётся сложной, и последствия этих событий будут ощущаться еще долго. Украинцам стоит готовиться "затянуть пояса" – но в условиях войны за независимость – это малая цена за свободу. Позитивным моментом является предоставление Украине помощи от наших партнёров. Она поможет стабилизировать экономическую ситуацию.

Приоритетом Украины должно стать сотрудничество с такими партнёрами, которые показали свое несомненно дружеское расположение к нам в трудную минуту

В то же время Россия загнала себя в ловушку своими агрессивными действиями. Против неё введены жесточайшие санкции, которые будут иметь деструктивный эффект для российской экономики. Их результаты почувствует все население РФ – как бы Кремль не пытался надувать щеки и храбриться. Конечно, воздействие санкций не проявится в один момент. Не стоит ожидать краха российской экономики в ближайшие дни. Однако их последствия в течение этого года станут глубокими и необратимыми, подрывая потенциал России. Санкции – долгосрочный инструмент воздействия, но он делает свое дело.

Вообще санкционное давление на РФ оказалось даже жёстче, чем ожидалось. И оно явно не соответствует тому мягкому подходу к режиму Путина, который Запад демонстрировал накануне эскалации конфликта. Консолидированность при введении санкций показывает, что коллективный Запад рано списывать со счетов. Да, его реакция может быть медлительной, а на отдельных этапах и попустительской по отношению к агрессору. Но, когда последний перегибает палку – он получает свое. Запад не пошел на новый "Мюнхен" (речь о т.н. "Мюнхенском соглашении" или "Мюнхенском сговоре", заключенном 30 сентября 1938 г. главами правительств Германии, Италии, Великобритании и Франции и подразумевающем отторжение от Чехословакии пограничной Судетской области с преобладающим немецким населением и передачу ее гитлеровской Германии; попытка таким образом ублажить агрессора не спасла от начала год спустя Второй мировой войны – прим. ред.) – и это дает надежду на то, что он и дальше будет играть ведущую роль стабилизатора международных отношений.

Однако нельзя отбрасывать и другую геополитическую тенденцию, которая проявляется сегодня. Вопреки консолидированной поддержке, которая предоставляется Украине, ее уровень, в зависимости от стран, отличается. Это наглядно демонстрирует истину о том, что в сфере практического сотрудничества нужно ориентироваться на конкретные позиции и авторов — а не общие лозунги солидарности и веры в либеральные ценности. При этом необходимо рационально оценивать интересы партнёров — чтобы понимать рамки поддержки, которую от них можно получить. Не нужно питать иллюзий и ожидать чего-то невозможного, а потом огорчаться и обижаться, когда это невозможное таким и остаётся. Например, мне непонятна реакция некоторых СМИ относительно критики позиции Израиля в отношении российско-украинского конфликта, хотя изначально было ясно, что другого подхода от Тель-Авива ожидать не стоит. Как не стоит ожидать присоединения Турции к широкомасштабным санкциям против РФ.

Такие позиции не являются антиукраинскими – они продиктованы национальными интересами этих государств. Наше дело – рационально оценивать ситуацию и стараться извлечь максимум из отношения с партнёрами (понимая конкретные границы этого максимума в каждом конкретном случае).



Очевидно, что приоритет должен отдаваться отношениям со странами, которые демонстрируют схожие с украинской оценки относительно российской угрозы. Не ставя под сомнение необходимость реализации общего западного интеграционного курса, особые перспективы имеет партнёрство с конкретными членами евроатлантического сообщества. США, Британия, Польша, Литва, Латвия, Эстония демонстрируют такой подход. Уважение заслуживает визит в Киев, вокруг которого продолжаются бои, глав правительств трёх европейских государств (кроме Польши, речь идет о Чехии и Словении). Сотрудничество с такими партнёрами, которые показали свое несомненно дружеское расположение к нам в трудную минуту, должно стать приоритетом для Украины.

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