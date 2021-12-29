Три идеи новогодней эко-елки для дома – не пострадает ни одно дерево

Все меньше времени до Нового года и для тех, кто до сих пор колеблется, ставить искусственную елку или отдать предпочтение настоящей, живой будет полезна идея немецких стартапов, как имея на Рождество и Новый год эко-елку, никоим образом не навредив окружающей среде. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет DW.

Эко-елки. Фото: DW

Первая идея германского стартапа от компании Keinachtsbaum. Идея состоит в том, что можно взять отдельные елочные ветки вместо того, чтобы срезать целое деревце. Эти веточки можно присоединить к основанию из ясеня. В результате у вас будет настоящая елка, только гораздо более нарядная. При этом почти без ущерба для живой природы.

Еще есть вариант, который называется "Елка в аренду". Идея состоит в том, что можно взять на Новый год и Рождество елку в горшке. Этот стартап не новый для украинцев, последние годы в Украине увеличивается количество людей, которые покупают елки в горшках. В Берлине зеленые деревца после праздников возвращают и в течение некоторого времени их можно будет увидеть в городском саду или в парке, потому что их высаживают. Также можно приобрести елку за определенную цену и не возвращать ее, взорвав собственноручно.

Третий стартап – это многоразовые елки. Инициатива принадлежит компании "Gut and Boesel". Эта компания в Германии продает срезанные верхушки елок. Стволы остаются в земле. Деревце отрастает, а пока длится процесс восстановления ствола служат опорой для кустов ежевики, растущих между елками. Приблизительно через 7 лет новые верхушки также можно будет срезать и продать. Пока время еще одна из трех идей вам может быть очень полезна в канун Нового года.

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