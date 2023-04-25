Тревожно: Красную площадь в Москве закроют для посещения до 10 мая

Красную площадь в Москве запретят посещать до 10 мая. В Федеральной службе охраны РФ (ФСО) Владимира Путина объясняют запрет подготовкой к параду. Саму площадь перекроют для посетителей еще 27 апреля, а откроют после 10 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Красная площадь. Фото: из открытых источников

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"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины победы в "Великой Отечественной войне" 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — цитирует ТАСС сообщение ФСО.

Отметим, в последнее время Московскую область атакуют неизвестные БПЛА. В России это явление связывают с Украиной. Киев же пока никак не комментировал последние события.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве решили отказаться от традиционного проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдепе США отреагировали на "миротворческие" порывы президентов Франции и Бразилии, а также некоторых республиканцев, пытающихся усадить Киев и Москву за стол переговоров. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател подчеркивает, что в ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, потому что первая стремится стереть границы второй, а вторая пытается защитить свою жизнь. О чём говорит "миротворческий хоровод" последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



