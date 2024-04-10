Третья волна пыли из Сахары: достанется ли Украина

В последние две недели Европа столкнулась с беспрецедентным природным явлением – третьим по счету масштабным нашествием пыли из Сахары. Это событие, как отмечает The Watchers, свидетельствует о растущей интенсивности и частоте подобных природных феноменов, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с изменением характера атмосферной циркуляции.

Европу охватила новая волна пыли из Сахары

По последним данным, на Пиренейском полуострове в некоторых регионах Франции и Германии наблюдается значительная концентрация твердых частиц на уровне земли. Это обстоятельство наряду с высокой концентрацией пыльцы березы может иметь серьезные последствия для лиц с заболеваниями дыхательной системы.

Пыль из пустыни Сахары – не новость для Европы, но в последние годы наблюдается рост интенсивности таких пылевых бурь. Эксперты увязывают это с изменениями в атмосферной циркуляции, которые, в свою очередь, могут быть вызваны глобальным потеплением. Именно такие изменения приводят к тому, что пыль из пустынных регионов попадает в атмосферу и разносится на тысячи километров, достигая Европы.

Старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Copernicus отметила, что последний эпизод пыли стал возможным благодаря определенным погодным условиям, способствовавшим потеплению в Западной Европе. Это говорит о том, что климатические изменения могут сыграть ключевую роль в формировании подобных явлений.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале апреля Украина стала свидетелем удивительного природного явления : пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль.

Напомним, что 6 и 7 апреля, Европа вновь ощутила на себе влияние природного явления, пришедшего из далекой Африки . Метеоролог из BFMTV Гийом Сеше предупреждал о новом наплыве теплого воздуха с севера Африки, который принес с собой не только повышение температуры, но и мелкий песок из Сахары.