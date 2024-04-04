Украину снова накроет пылью из Африки: метеоролог назвал дату

В эти выходные, 6 и 7 апреля, Европа вновь ощутит на себе влияние природного явления, приходящего из далекой Африки. Метеоролог из BFMTV Гийом Сеше предупреждает о новом наплыве теплого воздуха с севера Африки, который принесет с собой не только повышение температуры, но и мелкий песок из Сахары. Это явление уже не впервые повлияет на погодные условия в Украине, в частности в северо-западных областях.

Украину снова накроет пылью из Сахары

Гийом Сеше демонстрирует карту, на которой ясно видно, что 7 апреля пыль из Африки охватит не только Украину, но и значительную часть Западной Европы, включая Чехию, Польшу и части Словакии. Подобные метеорологические явления не редкость для нашего континента, однако их интенсивность и влияние всегда варьируются.





В зависимости от погодных условий, песок в небе и отложения на автомобилях могут быть более или менее заметными. Большое количество пыли может "ослабить солнечные лучи и способствовать образованию плотной завесы облаков, что, вероятно, замедлит повышение температуры", говорит метеоролог.

Воздействие этого явления может быть разным, в зависимости от погодных условий. От минимальных отложений на поверхностях до значительного затемнения неба все возможно.

Напомним, что на почтаке апреля Украина стала свидетелем удивительного природного явления: пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль . Эта пыль, как показали спутниковые снимки, сделала небо над Украиной тусклой. Об этом сообщили в Гидрометцентре.