Третий месяц широкомасштабной войны с РФ: как не дать Путину реализовать его планы

Украина вступила в третий месяц широкомасштабной войны с Россией. Войны, которую агрессор нам так и не объявил официально, но которую ведет практические всеми доступными средствами (за исключением разве что ядерного оружия). Как изменились за это время мир, Украина и Россия? Что нам нужно, чтобы сорвать новые планы Путина после того, как первоначальные – рухнули? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

В данный момент мы являемся непосредственными участниками Третьей мировой войны

Политолог Виктор Таран призывает понимать, что в Украине идет восьмой год войны, которая лишь с февраля 2022-го перешла в полномасштабное вторжение. Если говорить иначе – это перечеркнуть все подвиги и жертвы, которые у нас были с 2014-го.

"За эти годы ничего в планах Путина не поменялось. Он планировал и планирует уничтожить Украину как государство. Поменялась просто тактика. Он теперь делает это не через провалившуюся идею с внедрением в тело Украины ОРДЛР, подконтрольный РФ и продвигающих кремлевскую повестку. И не через попытку смены украинской власти в результате захвата Киева (блицкриг провалился). В данный момент ставка делается на отхватывание "кусков" украинской территории – и давлении на официальный Киев через эти временно оккупированные территории, через постоянные ракетные обстрелы", – поясняет политолог.

Он акцентирует, что с момента полномасштабного вторжения кардинально поменялось отношение мира к Украине (мы поразили своей стойкостью, мужеством) и России (цивилизованные страны окончательно осознали, насколько это агрессивное и безумное государство).

"В данный момент мы являемся непосредственными участниками Третьей мировой войны. Она происходит на всех фронтах – экономическом, геополитическом, информационном, геополитическом, на уровне мета-пропаганды. По классике новейших войн. И мы сейчас в эпицентре всего этого, – подчеркивает Виктор Таран. – Хорошая новость для украинцев, что союзников у нас сейчас в разы больше. И помогают они в разы больше. Если 7-8 лет назад мы не могли рассчитывать на поддержку со стороны международных партнеров различными видами вооружений, мощнейшими санкциями против РФ, то теперь всё это имеем. И я уверен, что если бы имели такую поддержку с 2014-го, то россияне не решились бы на широкомасштабное вторжение".

Что касается России, то, судя по социологии, там 80% поддерживают войну и Путина. Цифры говорят сами за себя.

"Эта война стала для них некой "священной идеей". Для россиян, которые являются предками монголов, а также больны имперскими планами, захват чужих земель становится смыслом существования. Не развитие своего государства, а попытки развалить чужие, забрать у них часть территорий, – отмечает Виктор Таран. – И эти два месяца, несмотря на множественные санкции, к сожалению, не привели к серьезному ослаблению российской экономики. Запасы там были немалые, а деньги на нефть и газ продолжают поступать, хоть и не таким бурным потоком, как ранее. Санкции дадут эффект позже, к концу года. А пока россиянам, увы, не настолько больно, чтобы они прекратили войну. Так что нам надо держаться, продолжать давать отпор на всех фронтах и понимать, что наша победа – лишь вопрос времени".

Еще один важный вывод после двух месяцем полномасштабной войны – стираются все грани между условным Западом и условным Юго-Востоком

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко рассуждает так:

"Украина объединилась сама, а также объединила вокруг себя все демократические государства. Россия же потихоньку превращается в Северную Корею. Но у нее пока не особо получается. Это точно приведет к кризису с возможным развалом РФ. Это будет длиться несколько лет. А потом возможно развитие, но уже как более-менее нормального демократического государства. А скорее всего – нескольких таких государств".

Что касается мира вообще, то он, по мнению эксперта, понял – лозунг "никогда снова" на фоне этой войны становится всё более актуальным и реальным. Что, скорее всего, после ряда изменений в системе глобальной безопасности, сделаем менее возможным Большую войну мирового масштаба.

"При этом мир точно ожидает продовольственный кризис, – прогнозирует Андрей Еременко. – Об этом открыто говорит ООН, другие международные организации. Из Украины отгрузки продовольствия не происходит. Посевная у нас из-за войны прошла не везде. И продовольственный кризис будет серьезным. Он приведет если не к тотальному голоду, но к большим продовольственным проблемам в ряде бедных стран, особенно африканских. И Европе, которая не смогла предотвратить эту войну, придется платить всё больше и больше за каждый день, что она длится".

Изменения социума мы будем осознавать еще долго, уверен эксперт. Ведь такие грандиозные войны не проходят бесследно.

Андрей Еременко акцентирует, что в Украине из-за войны изменятся подходы к тому, как оценивать политиков. И это если не навсегда, то очень надолго.

"После победы мы точно будем совсем по иным критериям выбирать власть, что кардинально изменит и ее состав, и саму нашу страну. Акцент в той или иной мере будет делаться на военных, на чиновниках, проявивших мужество во время этой войны (и мы уже видим ряд ярчайших персон), на волонтерах, которые помогают армии и беженцам. Политики уже это поняли – и на ряде сайтов даже сейчас идет явная "джинса". Депутаты уже хвастают, как помогают армии, стране. Вопрос "А что ты делал во время войны?" станет одним из важных на выборах. И человек, который во время войны был за пределами страны или не сможет предъявить результатов своей работы (чем он помогал приблизить победу), окажется фактически за бортом избирательно процесса", – прогнозирует эксперт.

По его словам, волонтерство после расцвета в 2014-2015 гг – чуть подупало в Украине. Но люди остались, социальные связи остались. И сейчас волонтерство переживает новый всплеск. И это – мощная основа для новых политики и экономики. Потому что сплоченный волонтерский коллектив может стать костяком в политической деятельности, в бизнес-деятельности, в лоббистских группах.

"Еще один важный вывод после двух месяцем полномасштабной войны – стираются все грани между условным Западом и условным Юго-Востоком. Сейчас многие из охваченных войной юго-восточных регионов эвакуировались на Запад. И они, и принимающие сторона убедились, что все украинцы, независимо от географии и политических взглядов – нормальные люди, настоящие патриоты. И это снимает ряд внутренних проблем", – считает Андрей Еременко.

Что касается планов Путина, они явно срываются, уверен эксперт. Потому что мы получаем новейшее вооружение. И даем мощный отпор, в том числе продвигаясь вперед по ряду направлений.

"Думаю, в течение нескольких недель, до месяца, начнутся украинские контрнаступления не только в стиле "отбить село", но и в ракурсе – вернуть контроль над побережьем Азовского моря, разорвать сухопутный коридор в Крым, отодвинуть российские войска на позиции по состоянию на 23 февраля. Если те сами не уйдут, как сделали под Киевом, поняв, что вот-вот окажутся в "котле", что несут колоссальные потери".

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на Пасху российские войска пытались наступать из Изюма.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!