Третий день обороны страны: почему Украине нужно остерегаться того, что было в Чечне и Сирии

Третий день Украина живет в реальности открытого российского вторжения. И третий день эксперты анализирую ситуацию для издания "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Важно мобилизоваться – и давать отпор как физическим силам оккупантов, так и его информационным войскам

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун акцентирует, РФ действует довольно маневренно – и постоянно меняет свои направления наступлений.

"Агрессор идет огромными силами, с разных сторон. И мы справляемся более чем достойно. Что украинская столица – Киев – является главной целью оккупантов, уже не вызывает сомнений, – подчеркивает эксперт. – То, как наши военнослужащие, территориальная оборона, добровольцы отбиваются от российской навалы, заслуживает огромного уважения. Честь им, хвала и слава!".

Максим Джигун отмечает, что сейчас много дезинформации по поводу того, где идут бои, сколько погибло, что захвачено, как действовать мирным жителям.

"Крайне важно отличать фейки от правды – и доверять только официальным источникам информации. Причем обращать внимание, чтобы это были не фейковые странички, – поясняет политолог. – Гибридных модификаций агрессии никто не отменял. И нам важно мобилизоваться – и давать отпор как физическим силам оккупантов, так и его информационным войскам. Те, кто по каким-либо причинам не может воевать с оружием в руках, должен проявлять себя на других участках фронта. Информационный, волонтерский и так далее. Любая помощь нужна. И мы обязательно победим. Мы на своей земле. И не россиянам указывать, как нам строить здесь свою жизнь".

Последствия этой войны будут далеко идущими – и на годы вперёд, если не на поколения

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук так комментирует то, что творится вокруг:

"Главный вывод из происходящего – это безумие. Украина проявила себя гораздо мощнее, чем ожидала Россия, и это факт. Пока что Украина стоит и обороняется. Но, что будет дальше – я не берусь предсказывать. Важно понимать, что и Россия может воевать гораздо, гораздо сильнее. Вспомните операции от Чечни и до Сирии. Переживаю на этот счёт. А как себя проявили наши "партнёры", мы прекрасно видим. Без комментариев. С такими "партнёрами" и врагов не надо", – отмечает Никита Трачук.

Он уверен, что последствия этой войны будут далеко идущими – и на годы вперёд, если не на поколения.

"Что-то прогнозировать пока рано, но тенденции угрожающие. Многое покажут ближайшие дни", – резюмирует эксперт.

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