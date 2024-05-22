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Тренч из "Сверхъестественного" в обмен на донаты для Украины: акция от Миши Коллинза

Миша Коллинз призывает задонатить деньги и выиграть часть "Сверхъестественного"

сегодня, 16:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный американский актер Миша Коллинз, широко известный по роли ангела Кастиэля в культовом телесериале "Сверхъестественное", объявил о запуске благотворительной инициативы, направленной на поддержку Украины в её усилиях по разминированию территорий. 

Тренч из "Сверхъестественного" в обмен на донаты для Украины: акция от Миши Коллинза

Звезда сериала Сверхъестественное подарит свой тренч тому, кто задонатит

Эта акция уникальна тем, что каждый участник, пожертвовавший не менее 24 долларов, получает шанс выиграть тренч Коллинза, носимый им в сериале, а также подписанные актером галстуки, которые также ассоциируются с его персонажем.

Актер, который недавно стал амбассадором программы "Гуманитарное разминирование", обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности на вновь освобожденных территориях Украины. Как сообщается, после освобождения этих территорий саперы сталкиваются с тысячами неразорвавшихся снарядов, противотанковыми и противопехотными минами, что делает каждый шаг потенциально смертельным.

Цель Коллинза — собрать 450 тысяч долларов для покупки многофункционального пиротехнического автомобиля, который позволит эффективнее и безопаснее проводить разминирование. Такая машина не только ускорит процесс обезвреживания опасных предметов, но и обеспечит их безопасную транспортировку к местам уничтожения.

Взывая к общественности, Миша Коллинз подчеркнул, что каждый вклад, независимо от размера, приближает Украину к миру и безопасности.

Напомним, что известный американский актер и режиссер Шон Пенн в Германии представил свой новый документальный фильм "Суперсила", которые посвятил украинскому сопротивлению. В ходе интервью немецкому изданию BILD, Пенн открыто высказал свои мысли о текущей военной ситуации в Украине и своём отношении к российскому диктатору.



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Источник: https://www.instagram.com/p/C7O3oV5tHmC/
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