Голливудский актер признался, что готов ударить Путина при встрече: подробности

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн в Германии представил свой новый документальный фильм "Суперсила", которые посвятил украинскому сопротивлению. В ходе интервью немецкому изданию BILD, Пенн открыто высказал свои мысли о текущей военной ситуации в Украине и своём отношении к российскому диктатору.

Звезда Голливуда Шон Пенн заявил, что ударил бы Путина при встрече

В своем выступлении Шон Пенн подчеркнул, как впечатлен единством и силой духа украинцев в их борьбе против российской агрессии. Пенн также вспомнил свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным в 2001 году в Москве, когда он и актер Джек Николсон вели беседу с российским лидером. Отвечая на вопрос о том, что бы он сделал, если бы встретился с Путиным сейчас, Пенн без колебаний ответил: "Ударил".

Актер также выразил беспокойство о текущей политической воле и лидерстве в США, сравнивая их с эпохой Рузвельта во время Второй мировой войны. Пенн заявил, что если Соединенные Штаты "проиграют" эту войну, это может означать и их конец.

Он призвал международное сообщество, и в частности США, оказать больше поддержки Украине, подчеркивая, что человечность и поддержка — это "лекарство для души", которое необходимо в текущее время.

“К сожалению, я вижу, что моему правительству сегодня не хватает воли, лидерства и жертвенности, которые были у президента Рузвельта во Второй мировой. Я верю в стойкость украинцев, которые борются за каждую пядь своей территории, включая Крым. Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проиграем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я дитя войны во Вьетнаме. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить эту войну", — поделился Пенн.